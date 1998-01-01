أشكنازي: الغواصات الألمانية نالت من تفوق مصر على سلاح البحرية

القدس المحتلة / سما /

اتهم غابي أشكنازي أحد زعماء حزب "كحول لفان" نتنياهو بالتسبب بتفوق مصر على سلاح البحرية الإسرائيلية من خلال موافقة رئيس الحكومة على بيع غواصات ألمانية لمصر.

أشكنازي الذي شغل سابقا رئاسة الأركان كشف أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية سبق وأن صادقت على بيع غواصات غير متقدمة لمصر، ولكن ليس غواصات هجومية.

نتنياهو الذي أقر لأول مرة خلال مقابلة مفاجئة على القناة 12 العبرية أن هناك من يدفعه لكشف أسرار دولة، رفض أشكنازي هذه الأقوال وأكد أن وزير الجيش ورئيس الأركان على كامل المعرفة بأسرار الدولة كافة.

ونفى نتنياهو أن تكون لديه منفعة مالية من صفقة الغواصات، معتبرا أن التقارير التي تحدثت عن تورطه في الفساد من خلالها واستفادته ماليا منها نشرت فقط للنيل منه سياسيا.