"واللا العبري": حماس أدخلت الليلة أسلحة جديدة في "الإرباك الليلي"

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واللا العبري"، أن حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية، زادت الليلة الماضية من حدة النار والإشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ساعات الليل، وأدخلت أسلحة جديدة لوحدة "الإرباك الليلي" لزيادة الضغط على سكان مستوطنات الغلاف.

ووفقاً لمراسل الموقع العبري "أمير بوخبوط"، نجحت حماس في تطوير عبوة مفخخة شديدة الانفجار، وتعمل على تفعيل صفارات الإنذار خلال إطلاقها.

وأضاف "بوخبوط"، الليلة الماضية تم تفعيل صفارات الإنذار أكثر من مرة في المجلس الاقليمي أشكول، وبعد الفحص تبين أنها ناتجة عن انفجار عبوة حماس الجديدة والتي لم تعبر السياج الحدودي.