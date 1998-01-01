الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب مدرسة النهضة بالخليل واصابات بالاختناق

رام الله / سما /

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، اليوم الأحد، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة النهضة الأساسية للبنين في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى اسعافهم ميدانيا.

كما داهمت تلك القوات منزل المواطن هاني الرجبي في منطقة جبل جوهر بمدينة الخليل، ونهبت مبلغا من المال، ومنزلي الشقيقين محمود وسامي جميل الرجوب في بلدة دورا جنوبا، وفتشتهما.

يذكر أن أكثر من 11 مدرسة في المنطقة الجنوبية تعاني من اعتداءات قوات الاحتلال على الطلبة والهيئة التدريسية، والتنكيل بهم على الحواجز العسكرية.