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مستوطنو غلاف غزة : ما يحدث على الحدود أشبه بالحرب

الأحد 24 مارس 2019 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو غلاف غزة : ما يحدث على الحدود أشبه بالحرب


القدس المحتلة / سما /

اشتكى مستوطنو غلاف غزة من التفجيرات الكبيرة التي يُحدثها الفلسطينيون على حدود قطاع غزة .

وكانت وحدات الإرباك الليلي قد أعلنت امس استمرار عمل الوحدة بشكل أقوى من السابق، وعلى مدار الأسبوع في كل مناطق القطاع في آن واحد.

وتطرق موقع يديعوت أحرونوت إلى المظاهرات على حدود قطاع غزة الليلة الماضية قائلاً إنها الأعنف منذ أي وقت مضى.

وقالت القناة 13 العبرية إن مستوطنو المجمع الإقليمي أشكول سمعوا دوي انفجارات قوية أعقاب التظاهرات في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية إن أكثر من 300 عبوة متفجرة ألقيت نحو القوات على حدود قطاع غزة خلال 3 ساعات فقط وما زالت التفجيرات مستمرة.

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