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الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة و يصادر آلاف الشواقل

الأحد 24 مارس 2019 08:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة و يصادر آلاف الشواقل


القدس المحتلة / سما /

 شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، حملة دهم واسعة في عدة مناطق بالضفة، ووفق بيان جيش الاحتلال فإن قواته اعتقلت 12 شابا وصادرت الاف الشواقل.

و افادت مصادر محلية ان قوة للاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين الشقيقيْن أسدالله ومحمد وجيه قُط من منزليْهما في قرية مادما جنوب نابلس، وتم اقتحام حيْ رفيديا في نابلس.

واعتقل الاحتلال بدر حسام الرزة من المخفية وهو نجل المعتقل الاداري حسام الرزة. وداهمت دوريات الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس واعتقلت امير عبد المنعم خطاطبة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رامي محمد ثوابتة و إياد سامي طقاطقة والشاب عامر علي ثوابتة واستولت على مركبته خلال اقتحام بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال السهل الغربي في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واعتقلت ذات القوات الشاب عز الدين القربي من منزله في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسطح مرحبا وسط اطلاق نار وقنابل صوت كثيفة وتم مصادرة تسجيلات كاميرات مراقبة من عدة منازل في حيْ سطح مرحبا، كما جرى اعتقال الشاب قسّام أحمد الخطيب من قرية أبو شخيدم أثناء مروره على حاجز عطارة شمال رام الله.

واقتحمت قوة للاحتلال قرية كفر قدوم وبلدة عزون شرقي قلقيلية.

واطلق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت خلال المواجهات المستمرة في بلدة أبو ديس فيما اعتقل الشاب أمير ناصر الأسمر من منزله في حيْ القسطل داخل بلدة العيزرية شرق القدس.

وفي مدينة الخليل صادرت قوات الاحتلال آلاف الشواقل من منزل احد المواطنين، ولم ترد تفاصيل اخرى حول الاقتحام.

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