المعارضة الإسرائيلية تتهم ترامب بالتدخل في الإنتخابات وتعلق حول اعلان ترامب بشأن الجولان

القدس المحتلة / سما /

وصفت شيلي يحيموفيتش رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالانتخابات الإسرائيلية بـ "الكبير جدا"، لصالح بنيامين نتنياهو.

وقالت يحيموفيتش في "منتدى السبت الثقافي" في مدينة الخضيرة شمال إسرائيل، إنها ستكون "سعيدة" لو أن ترامب قد تدخل في الانتخابات الإسرائيلية بشكل أقل.

ورحّبت يحيموفيتش باعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، ولكنها أكدت أن "توقيت الاعتراف، يأتي في توقيت يخدم نتنياهو".

وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا الأسبوع إسرائيل والتقى بنتنياهو، الذي سيسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ويلتقي بترامب. كما أن أشد خصوم نتنياهو في الانتخابات بيني غانتس، سيتواجد في واشنطن في تلك الفترة.

ولم يلتقِ بومبيو في إسرائيل أي مُرشح بالانتخابات، كما أن غانتس لن يلتقي بترامب، ما اعتُبر من قبل بعض الإسرائيليين، "انحيازا من قبل الإدارة الأميركية، لنتنياهو"، على الرغم من نفي واشنطن هذا الاتهام جُملة وتفصيلا.

واعتبر بعض الإسرائيليين اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان، بمثابة "هدية لنتنياهو"، الذي بدأ بتوظيف هذا "الإنجاز"، في حملته الانتخابية.

و رأت رئيسة المعارضة الاسرائيلية، أن "غانتس شخص جيد ومستقيم، وعليه فإن حزبنا سيوصي الرئيس الإسرائيلي، بتكليفه بتشكيل الحكومة المُقبلة بعد الانتخابات".