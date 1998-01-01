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اصابات- بدء فعاليات الارباك اللليلي شرق قطاع غزة

السبت 23 مارس 2019 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابات- بدء فعاليات الارباك اللليلي شرق قطاع غزة


غزة / سما/

اصيب مواطنان برصاص الاحتلال واخرين بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء قمع الاحتلال للمشاركين في فعاليات الارباك الليلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطن اصيب برصاص الاحتلال في القدم خلال مشاركته في فعاليات الارباك الليلي شرق جباليا، كما اصيب مواطن برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب القطاع ، فيما اصيب اخرون بالاختناق جراء قمع الاحتلال للمشاركين في الارباك على حدود القطاع.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد ، مساء اليوم السبت، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الارباك الليلي المقامة على الحدود.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية على الحدود الشرقية للقطاع، فيما اطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المشاركين في فعاليات الارباك في مخيمات العودة الخمس شرق القطاع.

في السياق قالت القناة 13 العبرية، إنه يسمع الآن دوي انفجارات في منطقة المجلس الاقليمي أشكول في أعقاب التظاهرات في عدة مواقع على طول الحدود مع قطاع غزة.

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