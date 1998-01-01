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"حماس" تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة

السبت 23 مارس 2019 09:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة


غزة / سما /

طالبت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم السبت، بخطوات دولية فعلية على الأرض لمحاسبة إسرائيل على "جرائمها وانتهاكاتها" بحق الفلسطينيين.

جاءت مطالبة حماس عقب تبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة، قرارا يدين استخدام إسرائيل المتعمد "للقوة المميتة" غير المشروعة وغيرها من أساليب القوة المفرطة" في مواجهة المتظاهرين المدنيين في قطاع غزة ضمن مسيرات العودة.

كما رحبت حماس بقرار مجلس حقوق الإنسان واعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح على طريق دعم الحق الفلسطيني وتجريم الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية".

ووكان قد استشهد أكثر من 260 مواطنا وأصيب نحو 30 ألف آخرين بالرصاص والاختناق منذ بدء المسيرات في 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007.

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