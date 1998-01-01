الرئيس يهاتف والد الشهيد أحمد مناصرة

رام الله / سما /

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، والد الشهيد أحمد جمال مناصرة، معزيا باستشهاده.

وأعرب الرئيس عن صادق تعازيه ومواساته القلبية لوالد الشهيد وأسرته، مؤكدا أن هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا وعزيمته في مواصلة طريق الحرية والاستقلال حتى إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته مع الصدّيقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

واستشهد الشاب مناصرة (26 عاما) في العشرين من الشهر الجاري، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "النشاش" العسكري، عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، غرب بيت لحم، وهو من قرية وادي فوكين بالمحافظة.