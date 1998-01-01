نتنياهو الى واشنطن للقاء ترامب

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم السبت، أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو سيغادر اسرائيل الليلة متوجها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للقاء ترامب.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، إن نتنياهو سيغادر الليلة إلى واشنطن لحضور اجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب ويعود إلى البلاد يوم الخميس.

في السياق، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر حسابه على موقع "تويتر": أغادر البلاد هذه الليلة للالتقاء بالرئيس ترامب.

وأضاف: سأشكره على الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وتابع: سأتحدث معه عن مواصلة كفاحنا المشترك ضد العدوان الإيراني، موضحا أن حدة خطواتنا ستتزايد أكثر فأكثر.