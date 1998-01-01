رفع حالة التاهب القتالي.. قناة عبرية تكشف: اول تحرك للجيش عقب اعلان ترامب حول الجولان

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب القتالي بصفوفه في أول تحرك له عند حدوده الشمالية منذ تلويح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالاعتراف بسيادة تل أبيب على الجولان السورية المحتلة.

وأفادت القناة العبرية 13، في تقرير نشرته، بأن قوات الجيش أطلقت بالتعاون مع وحدات الشرطة استعداداها لمواجهة أعمال عنف ومسيرات احتجاجية محتملة في الحدود الشمالية مع سوريا على خلفية إعلان سيد البيت الأبيض حول الجولان.

وأوضحت، أن قيادة الجيش نشرت قناصين على طول الحدود مع سوريا وأمرت قواتها باتخاذ إجراءات أمنية مشددة في المنطقة، مضيفة أن الوحدات المنتشرة على طول المنطقة تسلمت معدات لفض تظاهرات احتجاجية محتملة بما في ذلك قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

الى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب لم يكشف فيه عن تفاصيل هذا التحرك: "إننا نستعد لاحتمال اندلاع توتر شمال مرتفعات الجولان".

واتخذت قوات الأمن الإسرائيلية هذه الإجراءات بعد أن أعلنت طائفة درزية في الجانب المحتل للجولان نيتها تنظيم مسيرة احتجاجية في بلدة مجدل شمس ضد اعتراف الولايات المتحدة المرتقب لسيادة إسرائيل على المرتفعات، وذلك بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في الطرف السوري من المنطقة جنوب محافظة القنيطرة.

وتقول إسرائيل إن حوالي نصف السكان في جانب الجولان الذي تسيطر عليه القوات الإسرائيلية هم اليهود (مستوطنين)، بينما يتمثل النصف الثاني بالدروز الذين يحملون الجنسية السورية.