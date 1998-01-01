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قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في الخليل

السبت 23 مارس 2019 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات في الخليل


الخليل / سما /

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، بسلسلة مداهمات وعمليات تفتيش طالت منازل ومحال المواطنين في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن نضال عبد الجواد النتشة الكائن بحارة الشيخ في مدينة الخليل وقامت بتفتيش المنزل واعتلت سطحه.

كما قامت قوات الاحتلال بإجراء تفتيش لعدد من حظائر الاغنام في يطا جنوب الخليل تعود ملكيتها للمواطن كايد ابراهيم مخامرة، وأحد المحلات التجارية.

وكانت قوات الاحتلال نصبت اليوم حاجزا عسكريا على مفرق يطا زيف جنوب الخليل وقامت بتفتيش مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم .

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