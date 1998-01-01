نابلس: الشرطة تلقي القبض على تاجر مخدرات

نابلس / سما /

القت الشرطة القبض، الليله الماضية على مشتبه به بعدة قضايا اتجار وترويج مواد مخدرة شرقي محافظة نابلس.

وجاء في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أنه بناء على معلومات توفرت لادارة مكافحة المخدرات عن أحد المروجين وعن مكان تواجده في احدى قرى شرق نابلس ، تم استصدار مذكرة من النيابة العامة والقاء القبض عليه.

وأوضح البيان أن الشخص يشتبه به بالضلوع بعدة قضايا تروج وتجارة مواد مخدرة وحاولت الشرطة عدة مرات القاء القبض عليه وكان يلوذ بالفرار لمناطق تواجد الجيش الإسرائيلي او تجمعات المستوطنين.

وأضاف البيان أن الشرطة قامت بتوقيف المشتبه به 24 ساعة لحين استكمال الإجراءات القانونية واحالته لجهات الاختصاص اصولاً.