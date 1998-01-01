  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يأمر بحذف فيديو ثانٍ خلال شهر بسبب ضجة أثارها

السبت 23 مارس 2019 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يأمر بحذف فيديو ثانٍ خلال شهر بسبب ضجة أثارها


القدس المحتلة / سما /

امر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحذف مقطع فيديو من الدعاية الانتخابية، لحزبه "الليكود"، بعد ضجة أثارها هذا الفيديو. وستجري الانتخابات الإسرائيلية، في التاسع من إبريل / نيسان المقبل. 

ويظهر في الفيديو مقابلة مع شخص يُجسّد المحلل السياسي الإسرائيلي البارز أمنون أبرموفيتش، المعروف بانتقاده اللاذع لنتنياهو. ويسأل الممثل الذي يُجسّد أبرموفيتش في اللقاء "هل أبدو جيدا؟"، فيجيبه المُذيع "أنت تبدو كالصاروخ". 

ويعاني أبرموفيتش من حروق في وجهه، جراء صاروخ تعرضت له دبابته في الجبهة المصرية في سيناء، خلال حرب العام 1973. واعتبر هذا الحوار سخرية واستهزاء بـ "جراح" أبرموفيتش. وأدانت عدة جهات إسرائيلية هذا الفيديو. 

وتظاهر عدد من نشطاء جمعية "المُعاقون من المُحاربين في الجيش الإسرائيلي"، احتجاجا على هذا الفيديو. وقال نتنياهو إنه "لم يعلم بوجود مثل هذا الفيديو". ويتهم نتنياهو اليميني المُحللين والإعلاميين الإسرائيليين، بـ "معاداته والانحياز لليسار". 

وبحسب قناة i24 العبرية،  هذه هي المرة الثانية في غضون شهر، التي يوجّه بها نتنياهو بحذف مادة دعائية لـ "الليكود"، من مواقع التواصل الاجتماعي. والمرة الأولى كانت لفيديو ظهرت به صورة لأضرحة، من المقبرة العسكرية الإسرائيلية في "جبل هرتسل" في القدس. 

الأكثر قراءة اليوم

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

دولة الخلافة 2014 - 2019 ..انتهت بعد أن استنفذت دورها المخطط

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

بالفيديو.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر والاحتلال يحتفي

"أنت التالية".. جاسيندا تتلقى تهديدات بالقتل!

الأخبار الرئيسية

انتفاضة

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

قصف

محدث: اصابات- استهداف اسرائيلي متجدد شرق البريج

عريقات يحذر من خطوات ترامب المقبلة :ضم الضفة الغربية و إعلان دولة غزة تحت راية حماس

سقوط بالونات مفخخة أطلقت من قطاع غزة سقطتت في "عراد"

وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف