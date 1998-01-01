نتنياهو يأمر بحذف فيديو ثانٍ خلال شهر بسبب ضجة أثارها

القدس المحتلة / سما /

امر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بحذف مقطع فيديو من الدعاية الانتخابية، لحزبه "الليكود"، بعد ضجة أثارها هذا الفيديو. وستجري الانتخابات الإسرائيلية، في التاسع من إبريل / نيسان المقبل.

ويظهر في الفيديو مقابلة مع شخص يُجسّد المحلل السياسي الإسرائيلي البارز أمنون أبرموفيتش، المعروف بانتقاده اللاذع لنتنياهو. ويسأل الممثل الذي يُجسّد أبرموفيتش في اللقاء "هل أبدو جيدا؟"، فيجيبه المُذيع "أنت تبدو كالصاروخ".

ويعاني أبرموفيتش من حروق في وجهه، جراء صاروخ تعرضت له دبابته في الجبهة المصرية في سيناء، خلال حرب العام 1973. واعتبر هذا الحوار سخرية واستهزاء بـ "جراح" أبرموفيتش. وأدانت عدة جهات إسرائيلية هذا الفيديو.

وتظاهر عدد من نشطاء جمعية "المُعاقون من المُحاربين في الجيش الإسرائيلي"، احتجاجا على هذا الفيديو. وقال نتنياهو إنه "لم يعلم بوجود مثل هذا الفيديو". ويتهم نتنياهو اليميني المُحللين والإعلاميين الإسرائيليين، بـ "معاداته والانحياز لليسار".

وبحسب قناة i24 العبرية، هذه هي المرة الثانية في غضون شهر، التي يوجّه بها نتنياهو بحذف مادة دعائية لـ "الليكود"، من مواقع التواصل الاجتماعي. والمرة الأولى كانت لفيديو ظهرت به صورة لأضرحة، من المقبرة العسكرية الإسرائيلية في "جبل هرتسل" في القدس.