قلقيلية: القبض على شخص بحوزته 110 حبات مخدرة

قلقيلية / سما /

ألقت الشرطة، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته 110 حبات من حبوب الاكستازي المخدرة وكمية قليلة من مادة الحشيش المخدر في مدينة قلقيلية.

وبحسب بيان الإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لدى شرطة مكافحة المخدرات في قلقيلية حول وجود مواد مخدرة , بحوزة شخص متواجد في إحدى المنازل في بلدة النبي الياس شرق مدينة قلقيلية، على الفور تحركت قوة من شرطة مكافحة المخدرات إلى المكان وتم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به وبعد تفتيشه أصولا ضبط بحوزته 110 حبات من حبوب الاكستازي المخدرة و كمية قليلة من مادة الخضراء اللون يشتبه بأنها الحشيش المخدرة كما تم ضبط أدوات تستعمل لتعاطي المخدرات.

واضاف: أنه تم تحويل الشخص المتهم مع المضبوطات التي ضبطت بحوزته إلى جهة الاختصاص لاستكمال واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.