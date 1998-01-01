فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

القدس المحتلة/سما/

هاجم مجموعة من المستوطنين، بعد ظهر اليوم السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهما بالضرب.

وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو وحصلت معا على نسخة عنه: "تظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام اعين جنود الاحتلال، وتظهر السيدة وهي تسقط أرضا وهم ينهالون عليها وعلى ابنها بالركل والضرب".

وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود قعقور، خلال عودتها الى منزلها، وقد تصدى ابنها لاعتداء المستوطنين.

واشارت المصادر الى ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين في الآونة الأخيرة على السكان والمواطنين في شارع الشهداء وحي تل ارميدة والمناطق المتاخمة للبؤر الاستيطانية والمغلقة بأوامر عسكرية اسرائيلية، وخاصة بعد انهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل من قبل حكومة الاحتلال وطردهم من المدينة.