  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل

السبت 23 مارس 2019 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. مستوطنون يعتدون على سيدة وابنها في الخليل


القدس المحتلة/سما/

هاجم مجموعة من المستوطنين، بعد ظهر اليوم السبت، سيدة وابنها في حي تل ارميدة وسط مدينة الخليل، واعتدوا عليهما بالضرب.

وقد نشر نشطاء في الخليل، شريط فيديو وحصلت معا على نسخة عنه: "تظهر اعتداء المستوطنين على السيدة وابنها أمام اعين جنود الاحتلال، وتظهر السيدة وهي تسقط أرضا وهم ينهالون عليها وعلى ابنها بالركل والضرب".

وقالت مصادر محلية: إن المستوطنين اعتدوا على السيدة أم محمود قعقور، خلال عودتها الى منزلها، وقد تصدى ابنها لاعتداء المستوطنين.

واشارت المصادر الى ارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين في الآونة الأخيرة على السكان والمواطنين في شارع الشهداء وحي تل ارميدة والمناطق المتاخمة للبؤر الاستيطانية والمغلقة بأوامر عسكرية اسرائيلية، وخاصة بعد انهاء عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل من قبل حكومة الاحتلال وطردهم من المدينة.

503779C

الأكثر قراءة اليوم

شهاب: لن يكون مسيرات عودة الجمعة المقبلة على حدود غزة

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

دولة الخلافة 2014 - 2019 ..انتهت بعد أن استنفذت دورها المخطط

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب

الأخبار الرئيسية

قصف

اصابات- استهداف اسرائيلي لمجموعة شبان شرق البريج

انتفاضة

المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

عريقات يحذر من خطوات ترامب المقبلة :ضم الضفة الغربية و إعلان دولة غزة تحت راية حماس

سقوط بالونات مفخخة أطلقت من قطاع غزة سقطتت في "عراد"

وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف