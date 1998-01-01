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صور..كنيس يهودي يفتح أبوابه أمام المسلمين لصلاة الجمعة في نيويورك

السبت 23 مارس 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور..كنيس يهودي يفتح أبوابه أمام المسلمين لصلاة الجمعة في نيويورك


القدس المحتلة/سما/

فتح أحد الكُنُس اليهودية في مدينة نيويورك أبوابه أمام المسلمين لأداء صلاة الجمعة تعبيرا عن التضامن معهم عقب مجزرة نيوزيلندا.

ويقع الكنيس في "شارع 55" من منطقة مانهاتن قرب أحد المساجد الذي عادة ما يزدحم بالمصلين أيام الجمع.

ولدى اكتظاظ المسجد واضطرار المصلين لإقامة شعائر الجمعة أمام المسجد، فتح المسؤولون عن الكنيس أبوابه أمام المسلمين ليؤدوا صلاة الجمعة فيه.

وقال مسؤولو الكنيس إنهم أقدموا على ذلك للتعبير عن مشاطرتهم المسلمين أحزانهم عقب الهجوم الإرهابي في نيوزيلندا والتضامن معهم.

وتصافح المسلمون واليهود داخل الكنيس، ووجه الأخيرون رسالة وحدة وتضامن، قالوا فيها: "نحن جيران وأصدقاء، نشاطركم أحزانكم".

وعلى صعيد متصل، رفعت امرأة يهودية ترتدي الحجاب لافتة أمام الكنيس، كتبت عليها: "اليهود جيرانكم لذا يقفون بجانبكم".

والجمعة قبل الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه أكثر من 50 شخصا، أثناء تأديتهم الصلاة، فيما أصيب 50 آخرون.

وتمكنت الشرطة النيوزيلندية من توقيف منفذ الهجوم، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، الذي مثل أمام المحكمة في اليوم التالي للهجوم، ووجهت إليه تهمة "القتل العمد".

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