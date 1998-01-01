المونيتور: حماس تحاول إشعال الضفة بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تهدئة مع "إسرائيل" في غزة

واشنطن /سما/

زعم موقع "المونيتور" الامريكي، في تقرير نشره أن "حماس" تحاول إشعال الضفة الغربية، بالتزامن مع سعيها إبرام اتفاق تسوية مع "إسرائيل" في غزة برعاية مصرية.

وأضاف: أن أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية رصدت محاولات حثيثة من قبل حركة "حماس" لترميم قدرة المقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

ولفت الموقع الامريكي، إلى أن "حماس" تعمل على "إيقاظ الخلايا النائمة وتشييد هيكلية قيادية للمقاومة على غرار تلك التي كانت إبان الانتفاضة الثانية".

في السياق، ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، إن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعمل ضمن "استراتيجية قديمة حديثة" في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الاعلام العبري، "حماس" تعمل "على إشعال جذوة الجهاد ضد إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، على غرار ما قامت به إبان الانتفاضة الثانية".