"القوى" تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الأرض ويوم الأسير

رام الله / سما /

رحبت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، بقرار مجلس حقوق الانسان بإدانة دولة الاحتلال على جرائمها بحق شعبنا، والدعوة الى تشكيل لجان تحقيق دولية لإنفاذ القانون الدولي، ومحاكمة دولة الاحتلال على ارهابها بحق شعبنا، وتوفير الحماية الدولية الفورية لشعبنا تحت الاحتلال.

ودعت القوى، في بيانها، ابناء شعبنا لأوسع مشاركة في فعاليات يوم الارض الخالد هذا العام بكل ما في هذا اليوم من شموخ وعظمة وتحد، واشعال كافة نقاط الاحتكاك والتماس في قرانا وبلداتنا ومداخل المدن وحواجز الاحتلال، وطرق المستوطنين، وتدعو للمشاركة الواسعة في مسيرة جبل الريسان والمغير وبلعين ونعلين في 29/3 الجمعة المقبل، وكذلك في الفعالية التي تنظمها جبهة التحرير العربية في الخان الاحمر على شرف يوم الارض في منطقة الخان الاحمر المهدد بالترحيل القسري ولمناسبة ذكرى انطلاقتها.

وطالبت، ابناء شعبنا بالمشاركة الواسعة في التحضيرات الجارية لإحياء يوم الاسير هذا العام بكل ما تحتل قضية الاسرى لدى ابناء شعبنا، وردا على عمليات القمع اليومي الذي يتعرض له الاسرى من اجهزة مسرطنة وعقوبات تطال معظم السجون الاحتلالية، حيث من المقرر ان ينظم مؤتمر شعبي مطلع نيسان المقبل في سياق التحضيرات الجارية ضمن برنامج وطني واسع.

كما دعت القوى الوطنية، الى تفعيل المقاطعة المحلية لكل منتجات الاحتلال ومنع دخولها لأسواقنا، والعمل على وضع قرارا المجلسين الوطني والمركزي موضع التطبيق فورا.