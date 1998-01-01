الشعبية تنتخب هيئة جديدة لأسراها بالسجون

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، عن انتخاب هيئة جديدة لأسراها في سجون الاحتلال.

وتم انتخاب هيئات مركزية مختلفة خلال المؤتمر الرابع للسجون، منها اللجنة المركزية الفرعية الخاصة بقيادة السجون، حيث انتخب الأسير وائل الجاغوب مسؤولا عن فرع السجون، وعاهد أبو غلمي نائبا له.

كما انتخب الأسير كمال أبو حنيش مسؤولا عن لجنة الرقابة الفرعية. وباشرت اللجان المنتخبة مهامها بعد انتهاء الانتخابات هذا الشهر.

واعتبرت منظمة فرع السجون بأن عقد المؤتمر الرابع للفرع وانتخاب هيئة جديدة في ظل الهجمة المتصاعدة بحق الأسرى، يمثل تحديا نضاليا ومهمة مركبة بحكم ملاحقة السجان لكل نشاط واستهداف أية محاولة تنظيمية ووضعه عقبات عديدة أمام التواصل، ما استدعى ابتكار وسائل إبداعية لتغدو هذه العملية عملية ديمقراطية حزبية نضالية بامتياز يحاول الاحتلال استهدافها واستهداف روافعها كجزء من مخططاته الفاشلة لإعادة صياغة الوعي من مقاومة وتمرد إلى تعايش مع الاحتلال وشروطه، بحسب بيان لها.