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الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية

السبت 23 مارس 2019 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصالحي يكشف تفاصيل اجتماعه مع اشتية


رام الله / سما /

وصف الامين العام لحزب الشعب بسام الصالحي الاجتماع الذي عقده الحزب مع رئيس الوزراء المكلف محمد شتية بالإيجابي، حيث تم فيه بحث العديد من القضايا والتحديات التي تواجه شعبنا.


وقال الصالحي لإذاعة صوت فلسطين، انه جرى التاكيد خلال الاجتماع على ضرورة ان تحقق الحكومة المقبلة تطلعات المواطنين على عدة صعد ابرزها الاجتماعي وموضوع الحريات وتحقيق الوحدة وغيرها.


وفيما يتعلق بمشاركة حزب الشعب في تشكيلة الحكومة بين الصالحي ان المشاروات ما تزال مستمرة مع الدكتور محمد شتية وسيتم عرض اجمالي النتائج على اللجنة المركزية للحزب لاقرار المشاركة من عدمها.

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