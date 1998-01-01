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غزة تشيع شهيديها

السبت 23 مارس 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة تشيع شهيديها


غزة / سما /

شيع المواطنون، اليوم السبت، جثامني الشهيدين اللذين سقطا يوم أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أمس عن استشهاد نضال عبد الكريم شتات (29 عاما)، وجهاد منير حرارة (22 عاما)، في الجمعة الـ 51 لمسيرات العودة وكسر الحصار.

وانطلق موكب تشييع الشهيد شتات من مستشفى شهداء الأقصى، إلى منزل عائلته في منطقة المغراقة وسط القطاع، لإلقاء نظرة الوداع عليه، قبل أن يُصلى عليه ويدفن في مقبرة البلدة.

فيما انطلق موكب تشييع الشهيد حرارة بمشاركة عناصر مسلحة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي التي ينتمي إليها الشهيد، من مستشفى الشفاء إلى منزل عائلته في حي الشجاعية، لتوديعه، قبل أن يُصلى عليه ويدفن في مقبرة الشهداء.

وشارك مئات المواطنين في الجنازتين، رافعين العلم الفلسطيني ورايات الفصائل المختلفة. ورددوا شعارات تطالب المقاومة بحماية المتظاهرين المدنيين العزل، والرد على استمرار استهدافهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بدم بارد.

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