فيديو.. شيرين تبكي: والله العظيم مظلومة وزوجي كاد يموت

وكالات / سما /

بعد قرار وقفها من الغناء بسبب تصريحاتها في حفلها الأخير في البحرين، أطلت الفنانة شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب في مداخلة هاتفية على الهواء في برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة mbc مصر، لتوضيح موقفها.

وقالت شيرين: “أنا من طلبت الاتصال بالبرنامج لتوضيح موقفي، أنا حزينة لأن هناك قنوات غير مصرية روَّجت أنه تم القبض عليّ، أنا في بيتي وحتى الآن لم يصلني أي طلب من جهة رسمية للتحقيق”.

وأضافت: “أشعر أن هناك من يتربص بي، ويريد تشويه صورتي، ولذلك اتصلت بك لتوضيح الموقف، ما حدث أني وسط الحفل كان الفستان يطير من الهواء، وكنت أمزح مع الجمهور ونضحك، فقلت للجمهور: (أنا هنا بتكلم براحتي، في مصر اللي بيتكلم يتحبس)، وأقصد بها البلاغات التي تقدم ضدي بعد كل حفل”.

وتابعت: “والله العظيم أنا مظلومة، وحسبي الله ونعم الوكيل، وأناشد السيد الرئيس والدنا كلنا، وأستنجد به ضد المؤامرة المدبرة ضدي، لا أصدق أنه يتم التشكيك في وطنيتي”.

وكشفت شيرين أن زوجها حسام حبيب خضع لعملية جراحية مؤخراً وكاد أن يموت بعدما شعر بالقلق عليها.

وتابعت: “أنا آسفة ولم أكن أقصد من البداية الحديث عن مصر، اخطأت وأعتذر، وعليّ أن احترم نفسي واسمي وكياني، أنا غلطانة وأعتذر لكل إنسان أزعجه تصريحي”.

وأكدت شيرين أن اتصالها ليس لاستعطاف الجمهور، بل فقط هي تريد الرد على كل من يشكك في حبها لبلدها.

وقالت: “سامحوني لأنني لا أستطيع ترتيب أفكاري والنقابة التي من المفروض أن تحميني هي أول من يوقفني وانا أريدها أن توقفني لأنها لا تحميني ولا تأتيني بحقي، وأنا شيرين عبد الوهاب التي تمثل بلدها وأنا الآن موضوعة في موقف سيئ يسبب إزعاجاً لمن حولي ولا أتخيل أن تدخل عليَّ ابنتاي وتقولان لي هل من الممكن أن تدخلي السجن لأنك لا تحبي مصر”.

وقدمت الاعتذار واستنجدت ثانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدة أنها ابنته وأنه لا يرضيه أن تتعرض لهذا الظلم.