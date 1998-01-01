  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

زعيم كوريا الشمالية يفصل مصوره الخاص.. لسبب غريب

السبت 23 مارس 2019 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم كوريا الشمالية يفصل مصوره الخاص.. لسبب غريب


وكالات / سما /

يعرف عن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون صرامته، وغرابة قوانينه في آن، فلطالما شهدت البلاد في عهده إعدامات لمجرد الشك في تصرف أو ولاء المتهم، كما عرف المقربون منه قرارات جائرة ظالمة.

ومن أحدث تلك القرارات ما نشرته إحدى الصحف الكورية( Daily NK) من أن الزعيم الكوري فصل مصوره الخاص وألغى عضويته في حزب العمل الكوري الحاكم، وذلك لـ "مساسه بهيبة" كوريا الشمالية، وهي صفة منسوبة لكيم.

وأوضحت الصحيفة أن المصور انتهك القواعد المعتمدة لتصوير زعيم الدولة، بعد أن صوره من مسافة تقل عن مترين.

كما أن المصور المسكين وقف أمام كيم، وحجب جزءا من جسده عن الآخرين لمدة ثلاث ثوان تقريبا.

#كيم يونغ أون #مصور

الأكثر قراءة اليوم

شهاب: لن يكون مسيرات عودة الجمعة المقبلة على حدود غزة

بالصور.. شهيدان واصابات بينها خطيرة واستهداف نقاط طبية شرق غزة

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

الأخبار الرئيسية

عريقات يحذر من خطوات ترامب المقبلة :ضم الضفة الغربية و إعلان دولة غزة تحت راية حماس

وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف

مهاتير

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

o

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

مسيرات العودة

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم