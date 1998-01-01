  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

اتهامات لميغان ماركل بسبب "ممارساتها الأمريكية"!

السبت 23 مارس 2019 01:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتهامات لميغان ماركل بسبب "ممارساتها الأمريكية"!


وكالات / سما /

اتهم الممثل الرسمي السابق للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ديكي آربيتر، زوجة الأمير هاري دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، بالتبذير والقيام بممارسات "أمريكية".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ماركل متهمة بتبذير الكثير من المال وباهتمامها المفرط بالتقاليد الأمريكية، بسبب إقامتها لتقليد يسمى (حمام المولود) "baby shower"، وهو احتفال تكريم لأم المستقبل قبل ولادة طفلها، تلتقي فيه الحامل مع صديقاتها وتتلقى منهن الهدايا. وقد انطلقت هذه العادة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأقامت دوقة ساسكس حفل "baby shower" على شرف مولد طفلها الأول من الأمير هاري في نيويورك. وكلف الاحتفال أكثر من 500 ألف دولار، وهذا تبذير مبالغ فيه، وفقا لآربيتر.

ويظهر تنظيم الاحتفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للممثل الرسمي السابق للقصر الملكي، نقصا في وطنية ميغان ماركل.

#ميغان ماركل

الأكثر قراءة اليوم

شهاب: لن يكون مسيرات عودة الجمعة المقبلة على حدود غزة

بالصور.. شهيدان واصابات بينها خطيرة واستهداف نقاط طبية شرق غزة

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

الأخبار الرئيسية

عريقات يحذر من خطوات ترامب المقبلة :ضم الضفة الغربية و إعلان دولة غزة تحت راية حماس

وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف

مهاتير

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

o

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

مسيرات العودة

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم