اتهامات لميغان ماركل بسبب "ممارساتها الأمريكية"!

وكالات / سما /

اتهم الممثل الرسمي السابق للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، ديكي آربيتر، زوجة الأمير هاري دوقة ساسيكس، ميغان ماركل، بالتبذير والقيام بممارسات "أمريكية".

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن ماركل متهمة بتبذير الكثير من المال وباهتمامها المفرط بالتقاليد الأمريكية، بسبب إقامتها لتقليد يسمى (حمام المولود) "baby shower"، وهو احتفال تكريم لأم المستقبل قبل ولادة طفلها، تلتقي فيه الحامل مع صديقاتها وتتلقى منهن الهدايا. وقد انطلقت هذه العادة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأقامت دوقة ساسكس حفل "baby shower" على شرف مولد طفلها الأول من الأمير هاري في نيويورك. وكلف الاحتفال أكثر من 500 ألف دولار، وهذا تبذير مبالغ فيه، وفقا لآربيتر.

ويظهر تنظيم الاحتفال في الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا للممثل الرسمي السابق للقصر الملكي، نقصا في وطنية ميغان ماركل.