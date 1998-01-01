"صرصار عنيد" يصيب رجلا بطلق ناري!

وكالات / سما /

ذكرت شرطة مدينة ديترويت الأمريكية أن رجلا أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ، عندما حاول قتل صرصار رآه في منزله.

وأوضح الرجل البالغ من العمر 50 عاما، والذي رفض الإفصاح عن اسمه، أنه رأى الحشرة في منزله وأراد قتلها عن طريق رميها بحذاء، لكونه عاجزا عن الحركة ويجلس في كرسي متحرك.

وعندما رمى الحذاء تفاجأ، بمسدس كان مخبأ في داخله، سقط على الأرض وانطلقت منه رصاصة أصابته في ساقه.

وأشارت شرطة "ديترويت" إلى أن الحادثة وقعت، يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، ونقل المصاب على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة.