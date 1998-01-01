افتتاح دور الـ32 لكأس غزة اليوم

رام الله / سما /

تنطلق اليوم منافسات دور الـ32 لبطولة كأس غزة بإقامة أربع مباريات، يلتقي فيها خدمات رفح مع بيت حانون الرياضي، واتحاد الشجاعية مع خدمات دير البلح، واتحاد خانيونس مع الأهلي، وبيت لاهيا مع شباب الزيتون.

فعلى ملعب فلسطين، تتجه الأنظار لمواجهة خدمات رفح المتوج بلقب الدوري الممتاز مؤخراً مع بين حانون الرياضي بطل دوري الدرجة الأولى، والصاعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وعلى ملعب خانيونس، يلتقي اتحاد الشجاعية مع خدمات دير البلح، في لقاء تبدو فيه الكفة راجحة للمنطار عطفاً على وضعية الفريقين خلال الموسم الحالي، إذ أنهى الشجاعية الدوري الممتاز في المركز السادس، بينما تذيل دير البلح دوري الدرجة الأولى، ليهبط للدرجة الثانية.

أما المباراة الثالثة تجمع اتحاد خانيونس مع الأهلي على ملعب الدرة، ولن تخلو من الإثارة بالنظر إلى الحالة الجيدة للفريقين في الوقت الحالي من الموسم، إذ أنهى "البرتقالي" الدوري الممتاز ثالثاً، بينما جاء الأهلي في المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى، ليضمن العودة للدوري الممتاز.

أما في اللقاء الرابع فيلتقي بيت لاهيا مع شباب الزيتون على ملعب بيت حانون في مباراة بين جريحين، فبيت لاهيا هبط من دوري الدرجة الأولى إلى الثانية بعدما جاء في المركز الحادي عشر، بينما سيتم تجميد شباب الزيتون موسماً كاملاً، بعد هبوطه من دوري الدرجة.

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