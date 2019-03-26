المنتخب الاولمبي يهزم سيريلانكا بتسعة أهداف نظيفة

رام الله / سما /

فاز المنتخب الاولمبي الفلسطيني الجمعة على المنتخب السريلانكي بالنتيجة 9/ صفر، في افتتاح تصفيات اسيا تحت 23 عاما، ضمن مباريات المجموعة الثانية المقامة في البحرين، جاء ذلك بحضور السفير الفلسطيني في المنامة خالد عارف ورئيس البعثة الفلسطينية الدكتور سبع كوكش وعدد من ابناء الجالية الفلسطينية ..

وبهذا الفوز يكون المنتخب الوطني الاولمبي قد حقق العلامة الكاملة وحصد نقاط المباراة الثلاث .

واقيمت المباراة على استاد مدينة خليفة الرياضي ولعب المنتخب الفلسطيني بطريقة 4/2/3/1 فيما لعب المنتخب السيرلانكي بطريقة 4/4/1/1

مثل فلسطين : احمد قطميش ،ميشيل ترمنيني،هاني عبد الله ، يوسف امغيمس ،عدي الدباغ ، محمود عويسات ، موسى فيراوي ، رائد الدحلة ، داوود عراقي ، عمر نحفاوي وسعدو عبد السلام .

الاهداف :

الهدف الاول جاء بتوقيع محمود عويسات في الدقيقة "9" .

الهدف الثاني : عن طريق يوسف امغيمس في الدقيقة "11"

الهدف الثالث : في الدقيقة "23" عن طريق عدي الدباغ .

الهدف الرابع : في الدقيقة "30" عن طريق يوسف امغيمس .

الهدف الخامس : جاء في الدقيقة "59" عن طريق داوود عراقي .

الهدف السادس : جاء عن طريق محمود سلمي في الدقيقة "67"

الهدف السابع : جاء عن طريق موسى فيراوي من ركلة جزاء .

الهدف الثامن : جاء من ركلة جزاء في الدقيقة "73" عن طريق رائد الدحلة .

الهدف التاسع : جاء في الدقيقة "78" عم طريق سعدو عبد السلام .

وقال المدير الفني للمنتخب الفلسطيني ايمن صندوقة في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :حمدا لله على هذه النتيجة التي اعطتنا دفعة قوية الى الامام ، نسينا هذه المباراة وفورا بدأنا الاعداد لمباراة بنغلادش يوم الاحد 26/3/2019