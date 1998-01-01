الاولى : انتصار ثمين للقوات على المتصدر وفوز كبير لأبناء القدس

رام الله / سما /

تمكن فريق القوات من تحقيق انتصار مهم على متصدر الدوري اسلامي قلقيلية بهدف نظيف، وضعه في دائرة المنافسة على الصدارة ، بعد ان وصل الى النقطة "33ً" بفارق نقطة عن المركز الأول ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد فيصل الحسيني ، ضمن مباريات دوري الدرجة الاولى ولحساب الجولة التاسعة عشرة

لم ترتق المباراة للمستوى المطلوب حيث غابت الفرص الحقيقية عن المرمى ، وانحصر اللعبو وسط الميدان ، واولى الفرص اتيحت للاسلامي، من كرة ثابتة سدد شاهر دواود لكن الحارس جهاد جراد تالق في التصدي للكرة وحرم الاسلامي من هدف "10".

فرد عليه لاعب القوات عبد الله عثمان بتسديدة قوية طالت المرمى ومالت الخطورة النسبية لصالح القوات ، وترجمها عبد الله عثمان للهدف الوحيد ، بعد ان تقدم من مشارف الصندوق وسدد الكرة في المرمى"28".

وفي الدقيقة "31" سدد شاهر داود كرة قوية من خارج الجزاء، ابعدها الحارس جراد الى ركنية، القوات في هذه الاثناء عمد الى اغلاق المنطقة الدفاعية في ظل اندفاع لاعبي الاسلامي الذي اعتمد على المناولات الطويلة ، وفي الدقيقة 40 مرر عبد الله عثمان كرة عند حمزة الطويل الذي سدد كرة ارضية جانبت القائم. لينتهي الشوط الاول بتقدم القوات بهدف نظيف.

وشهدت بداية الشوط الثاني تبديلا اضطراريا لاسلامي قلقيلية لاصابة المهاجم شاهر داود حل مكانه محمد ولويل، وفي الدقية 65 اضاع الاسلامي فرصة تقليص الفارق ، بعد ان تالق الحارس جهاد جراد في الذود عن مرماه"68"، الاسلامي حاول من خلال الزيادة العددية في الناحية الهجومية تهديد المرمى، لكن تلك المحالاوت افشلها مدافعو القوات.

وفي الدقيقة 75" انفرد عبد الله دويكات بالمرمى ليسدد كرة بتسرع استقرت عند الحارس. وكاد مهاجم القوات عبد الله عثمان ان يهز شباك الاسلامي، بعد ان راوغ المدافع وسدد كرة انقذها الحارس، لينتهي اللقاء بفوز القوات بهدف نظيف.

ادار اللقاء يزيد ابو عرقوب، وساعده فاروق عاصي، خلدون ابو قبيطه، ورابعاً محمد الصالحي،راقب المباراة خالد الصياد.

طوباس-أبناء القدس

واكتسح فريق ابناء القدس مستضيفه طوباس ، بأربعة اهداف مقابل واحد، في المباراة الني جمعت الفريقين على استاد الجامعة الامريكية ، وبهذا الفوز رفع ابناء القدس رصيده الى "24" نقطة، وبهذه الخسارة تساوى القوات وطوباس بالنقطة "33".

شهدت دقائق اللقاء الاولى افضلية نسبية لصالح اصحاب الارض، الذي تحرك عبرمحمد الحوتري ومحمد نزال ومن امامهم عبد الله ابو محسن واحمد تيسير ،في المقابل لعب الابناء بحذر دفاعي ، والاعتماد على المناولات الطويلة من احداها سدد اياد الكرنز كرة سهلة حاءذت المرمى١٣،

فرد عليه عبد الله احمد تيسير بكرة سددها من خارج الجزاء طالت المرمى، وفي الظقيقة ٢٢ انطلق احمد تيسير من الرواق الايسر فتقدم لمشارف الجزاء وحول كرة امام المرمى ابعدها بحضور الحارس ردايده.

وكاد الابناء ان يفتتح التسجيل من كرة ثابتة نفذها عناية على المرمى مباشرة تصدى لها الحارس انس عامودي على دفعتين”36” وبعد دقيقة واحدة تمكن الابناء من هز شباك طوباس عن طريق ناصرصيام ، استغل كرة خلف المدافعين سددها مباشرة في المرمى مفتتحاً التسجيل.

وفي الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط عزز عبد الله دعنا تقدم فريقه بالهدف الثاني، اثر كرة استقبلها داخل الصندوق وسددها على يمين الحارس العامودي.

لم ينتظر ابناء القدس سوى "٣" دقائق على انطلاق الشوط الثاني، ليوسع الفارق بالهدف الثالث، بهجمة منسقة بين ناصر صيام واياد الكرنز، والاخير اسكن الكرة في المرمى، وبعد دقيقة واحدة وسط غفلة من مدافعي طوباس،تقدم ايهم الزبن واستقبل كرة عرضية داخل الصندوق سددها باربحية في المرمى وسجل منها الهدف الرابع.

وفي الدقيقة ٥٥ تمكن طوباس من تقليص الفارق من كرة سددها احمد تيسير في شباك الحارس ردايده، واهدر ناصر صيام فرصة مواتية للتسجيل ،بعد ان سدد من داخل الصندوق كرة افتقدت للتركيز بجوار القائم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لطوباس، اهدرها عبد الله ابو محسن بعد ان سدد الكرة بجوار المرمى "٧٩".، استمرت النتجية على على حالها بتقدم ابناء القدس على طوباس 4/1. ادار اللقاء براء ابو عيشة اجمد ذوقان وفؤاد تايه ، ورابعاً عمر دولة ،

العبيدية-العربي

وعلى استاد بلدية اريحا أهدر فريقا العربي بيت صفافا والعبيدية فرصة الفوز وافترقا بلغة التعادل السلبي ليفقد العبيدية فرصة ثمين لتقليص الفارق عن القمة بينما ظل العربي في موضع الخطر رغم أنه بالمركز الثامن نظرا لفارق الأهداف القليل.