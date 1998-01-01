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"الجزر و​المانجو" يقللان نسبة الإصابة بسرطان الثدي

السبت 23 مارس 2019 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجزر و​المانجو" يقللان نسبة الإصابة بسرطان الثدي


وكالات / سما /

سرطان الثدى من أخطر الأورام، ويعد تاسع أكثر الأسباب المؤدية للوفاة بين نساء مصر وفقا لأحدث إحصائيات منظمة الصحة العالمية “WHO”.

وفى السياق كشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من جميع أنحاء أوروبا عن أن تناول الأطعمة الغنية بمركبات البيتا كاروتين المضادة للأكسدة يساهم فى الحد من خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدى بنسبة تصل إلى 60%، وبالأخص أورام الثدى غير المرتبطة بهرمون الاستروجين.

ومن أبرز الخضراوات والفواكه الغنية بالبيتا كاروتين كما تقول الدراسة الجرز والمانجو والبطاطا والسبانخ والفلفل الأحمر.

وظل العلماء يعتقدون على مدار الأعوام الماضية أن مركبات البيتا كاروتين المضادة للأكسدة تساهم فى مكافحة عدد من الأمراض التى تهدد حياة الإنسان مثل أمراض القلب والسرطان، فيما أكدت الدراسة الأخيرة أن فوائد البيتا كاروتين فى مكافحة سرطان الثدى على وجه الخصوص تتفوق على فوائد أى عنصر غذائى أخر.

#المانجا #الجزر #سرطان الثدي

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