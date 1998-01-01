"غوغل" توقف تطبيقها "الذكي" عن العمل في غضون أيام

وكالات / سما /

يبدو أن "غوغل بلس" لن يكون الخدمة الوحيدة التي ستتخلى عنها الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا في بداية شهر أبريل المقبل.

فقد أعلنت شركة غوغل عن نيتها إيقاف تطبيق "Inbox" عن العمل، في 2 أبريل المقبل، وكشفت الشركة لأول مرة عن عزمها إيقاف تشغيل "تطبيقها الذكي"، منذ أواخر العام الماضي، لكنها لم تذكر الموعد بالتحديد.

أما الآن، فقد بدأت غوغل في إخطار المستخدمين بأن "Inbox" سيزول في غضون 15 يوما (بدءا من تاريخ 18 مارس)، من خلال نافذة تنبثق على الشاشة عند تشغيل التطبيق.

ويتضمن الإشعار رابطا لفتح تطبيق "Gmail" كمحاولة لضمان استمرار المستخدمين الحاليين في اعتماد منتجات غوغل.

ويحتوي تطبيق "Gmail" بالفعل على بعض ميزات "Inbox" الأكثر فائدة، مثل "Smart Reply" و"Smart Compose" و"Follow-ups"، كما قامت غوغل بإعادة تصميم "Gmail" بشكل يجعله يبدو مشابها إلى حد كبير لتطبيق "Inbox".