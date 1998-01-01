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ميزة جديدة في "واتس آب" ستنال إعجاب المستخدمين!

السبت 23 مارس 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة في "واتس آب" ستنال إعجاب المستخدمين!


وكالات / سما /

يقوم مصممو تطبيق "واتس آب" باختبار ميزات جديدة ستسمح للمستخدم بالحصول على معلومات إضافية عن الرسائل الواردة وإظهار البريد المزعج.

وأفاد موقع "WEBetaInfo" بأن إحدى الميزات الجديدة تدعى "المعلومة حول إعادة الإرسال"، ستمنح المستخدم إمكانية معرفة عدد المرات التي تعرضت لها الرسالة الواردة لإعادة إرسال.

وتنحصر الميزة الجديدة الأخرى في ظهور إشارات خاصة على الرسائل التي تم إعادة توجيهها أكثر من 4 مرات.

وأضاف مصنعو التطبيق هذه الميزات لمساعدة المستخدمين في العثور على الرسائل التي أعيد إرسالها مرارا، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الرسائل قد تحتوي على معلومات غير صحيحة أو قد تكون مزعجة.

#واتس آب

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