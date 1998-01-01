صفقة يوفيتش أصعب مما توقعه برشلونة

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن مهمة برشلونة بالتعاقد مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت خلال الميركاتو الصيفي القادم لن تكون سهلة كما كان يتوقع سابقاً.

واستقر برشلونة على ضم لوكا يوفيتش لتدعيم خط الهجوم وخلافة لويس سواريز على المدى البعيد، مفضلاً إياه على المهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي عاد للتفكير بالرحيل عن أتلتيكو مدريد.

وكان ينظر إلى صفقة لوكا يوفيتش على أنها سهلة في البداية، ولم يكن سعره مرتفعاً في السوق، لكن الأمور تعقدت في الأسابيع الأخيرة بعد دخول العديد من الأندية الكبيرة على الصفقة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن سعر يوفيتش يبدأ من 60 مليون يورو، ومن المتوقع أن ينفق برشلونة 70 مليون على ضمه في الصيف القادم، ويعد ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ أبرز المنافسين على ضم اللاعب.

وأضاف التقرير أن برشلونة بدأ بالفعل مفاوضاته مع يوفيتش لكنه ما زال لم يحسم شيئاً، وسوف يكون مضطراً لبذل جهد أكبر في الفترة القادمة، وذلك رغم أن اللاعب يرغب بالانتقال إلى ملعب الكامب نو، لكن المسألة ليست متوقفة عليه وحده، فهناك ناديه فرانكفورت الذي سيحاول الموافقة على أفضل عرض يصله، كذلك يلعب وكيل أعماله دوراً مهماً أيضاً في عملية المفاوضات.