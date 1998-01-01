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الاتحاد الأوروبي يتهم نيمار بالإساءة إلى الحكام

السبت 23 مارس 2019 01:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يتهم نيمار بالإساءة إلى الحكام


وكالات / سما /

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا تهمة الإساءة إلى الحكام والمسؤولين بعد التصريحات النارية التي أدلى بها عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأصبح مانشستر يونايتد أول نادٍ في تاريخ دوري أبطال أوروبا يتأهل في مراحل خروج المغلوب بعد خسارته على أرضه (2-0) ، بعد أن فاز (3-1) على باريس سان جيرمان في إياب ثمن النهائي دوري أبطال أوروبا.

وشن نيمار هجوماً عنيفاً على الحكام بعد خسارة النادي الباريسي على ملعب حديقة الأمراء في اللحظات الأخيرة من اللقاء ، وذلك بعد أن احتسب الحكم السلوفيني دامير سكومينا ركلة جزاء عقب الاحتكام إلى تقنية الفار.

وأصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بياناً رسمياً اليوم الجمعة يتهم فيه المهاجم الدولي البرازيلي بسوء السلوك والتهجم على الحكام ، لكنه لم يحدد موعد أو تاريخ للعقوبة المحتملة والتي من المتوقع أن تكون بالإيقاف لثلاث مباريات.

وكان نيمار قد انتقد الحكام بعد نهاية المباراة من خلال حسابه على إنستاجرام وقال : “إنه لأمر مخزٍ ، ركلة الجزاء غير موجودة ، لقد وضعوا أربعة رجال (حكام) لا يفهمون شيئاً ، بعد متابعة ما حدث ، فقد تأكدنا بأن المخالفة غير موجودة”.

#نيمار #الحكام

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