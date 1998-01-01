ديبالا يكشف عن مكان غريب وقع فيه عقده مع يوفنتوس

وكالات / سما /

كشف المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا عن المكان الذي وقع فيه على عقده مع يوفنتوس الإيطالي بعد الاتفاق على الشروط خلال سوق الانتقالات الصيفية في عام 2015.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً والمعروف باسم الجوهرة إلى فريق السيدة العجوز بسبب سرعته وأسلوبه وبراعته في التهديف ، وقد لعب دوراً محورياً في خط الهجوم منذ ذلك الحين.

وسجل ديبالا ما مجموعه 77 هدفاً إلى جانب صناعة 31 تمريرة حاسمة في 175 مباراة مع العملاق الإيطالي ، رغم أنه اضطر للعب بعيداً عن مركزه في هذا الموسم بعد وصول كريستيانو رونالدو.

واعترف ديبالا في تصريح نشرته صحيفة “ديلي ميرور” أن التوقيع على عقده مع يوفنتوس جاء على الشاطئ وقال : “كنت مع أخي وأصدقائي على الشاطىء عندما وصل العقد ، لقد وقعت عليه ورجعت إلى مكاني”.

وكشف اللاعب الدولي الأرجنتيني أيضاً عن أبطال كرة القدم في طفولته ، ومنهم رمزين برازيليين بشكل خاص وأضاف : “لم أكن أعتقد أنني كنت سأستمتع بهذه المهنة التي أعيشها الآن كلاعب كرة قدم”.

وتابع بقوله : “عندما كنت طفلاً فقد تابعت كرة القدم ، لعبتها لأنني استمتعت بها ، أنا وأصدقائي أردنا أن نكون مثل رونالدينيو ورونالدو ، لكن هذا لم يخطر ببالي ، اليوم أقدم الحد الأقصى وإلا فإنني لن أصبح لاعباً ، لا يمكنني أن أنسى ذلك أبداً”.