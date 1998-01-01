برباتوف: سولشاير الأحق بقيادة مانشستر يونايتد لهذا السبب

وكالات / سما /

أكد النجم البلغاري ديميتار برباتوف، المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، على أن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير هو الأحق لقيادة الفريق في الموسم المقبل كمدرب دائم، بعدما نجح في وضع بصمته منذ أن تولى المهمة بشكل مؤقت بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018.

قال برباتوف في تصريحات إعلامية: أن النادي عليه أن يكافئ سولشاير بمنحه فرصة لقيادة الفريق بشكل دائم، بعد ما حققه من إنجاز تمثل في تحويل حظوظ الفريق وتوفير قدر من الاستقرار.

وحقق سولشاير 14 انتصاراً في 19 مباراة منذ توليه المهمة، وقاد يونايتد للابتعاد بنقطتين فقط عن المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى نجاحه في التأهل لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، ليواجه برشلونة الإسباني.

وقال برباتوف: نجح سولشاير في رفع الروح المعنوية للاعبين وللفريق وكل شيء في النادي، بعد كل ما بذله من جهد أعتقد أنه سيكون من غير المنصف له و للاعبين ألا يستمر في منصب.

وأضاف: أنا واثق أن فريق العمل الحالي في النادي سيرحب بأي إيضاح بشأن وضع سولشاير في النادي.