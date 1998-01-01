فاران يخرج عن صمته ويحسم مستقبله مع ريال مدريد

وكالات / سما /

خرج الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد عن صمته، وقرر الرد على التقارير الصحفية التي ربطته بالرحيل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي القادم لرغبته بخوض تجربة جديدة.

وادعت العديد من المصادر أن فاران عازم على الرحيل عن النادي الملكي، وقد أبلغ زملائه بذلك بالفعل، فهو يريد البحث عن حافز جديد في نادٍ آخر بعد تحقيقه جميع الألقاب الممكنة في السنوات التي قضاها بملعب سانتياجو برنابيو.

ورد فاران أخيراً على الكلام الذي يقال عن مستقبله والذي وصفه بأنه مجرد شائعات صحفية، وأعرب عن سعادته في ريال مدريد، رغم أنه لم ينفي الرحيل عن النادي بشكل صريح.

وقال فاران في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية “هناك أشياء كثيرة قيلت عني في الفترة الأخيرة، رغم أنني شخص متحفظ، هناك من يحاول تحريف تصريحاتي وتشويهها، خاصة في إسبانيا”.

وتابع “أعلم أنني أرتدي قميص يتطلب دائماً المزيد من التحدي، إنه دائماً موجود في ريال مدريد، ولا أشعر بأي صداع بهذا الخصوص، أنا أعرف تماماً الموسم الذي قدمته، كان لدينا موسم صعب على الصعيد الجماعي، هذه هي الحياة الطبيعية للاعبي كرة القدم، هذا لا يعني أنني لست سعيداً”.