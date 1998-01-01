هيئة الأسرى تنظم وقفة دعم وإسناد للأسير المضرب عن الطعام "داوود عدوان"

رام الله / سما /

نظمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (مديرية القدس) ولجان الأسرى في جنوب شرق القدس ظهر أمس في العيزرية، وقفة تضامنية مع الأسير المقدسي " داوود عليان " المضرب عن الطعام منذ الأول من آذاري الجاري في سجن النقب الصحراوي.

وأكد مدير عام مديرية هيئة شؤون الأسرى والمحررين/ مديرية القدس "حسن عبد ربه " أن الأسير عدوان دخل إضراباً مفتوحاً عن الطعام لتعنت إدارة السجون في قضية أجهزة التشويش وتثبيتها في أقسام الأسرى دون الاكتراث لأضرارها الصحية والنفسية عليهم.

وأشارت عائلة الأسير إلى أن قوات الاحتلال تماطل بالإفراج عن ابنهم المعتقل لعدة لأكثر من سبع مرات سابقة قضى خلالها فترات متفاوتة بالأسر، مطالبين المؤسسات الحقوقية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني مساندتهم من أجل الضغط على الاحتلال والإفراج عن الأسير عدوان ووقف الاعتقال الإداري بحقه.

يذكر أن الأسير عدوان يخوض إضرابه برفقة أسرى آخرين ضمن سلسلة اجراءات احتجاجية ضد أجهزة التشويش المسرطنة ،سبقها خطوة حل التنظيم وإرجاع الوجبات .