عريقات يحذر من خطوات ترامب المقبلة :ضم الضفة الغربية و إعلان دولة غزة تحت راية حماس

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، إن سياسات الرئيس الامريكي ترمب تجاه الصراع العربي الاسرائيلي تشير الى تغيير جذري في السياسة الامريكية بنسبة 100% تجاه المنطقة، وأننا نعيش عصر ما بعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.



جاء ذلك تعقيبا على تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترمب بشأن الاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الإدارة الأمريكية تكافئ الاحتلال وجرائم الحرب إذ بدأت خطوتها الاولى بالقدس والثانية بالجولان، محذرا من الخطوة الثالثة والتي قد تكون ضم الضفة الغربية، والرابعة إعلان دولة غزة تحت راية حركة حماس.

وتابع عريقات، أن الخطوة المقبلة قد تكون بالفعل الاعتراف بدولة غزة تحت راية حماس، لانهم يريدون فصل غزة، وهناك من يتساوق مع هذه الفكرة في قطاع غزة.

وشدد عريقات على أن أحدا لن يعترف بما قامت به واشنطن بشأن القدس واللاجئين والقنصلية والسفارة ولن يعترف العالم بضم الجولان المحتل.

واشار عريقات الى إن الإدارة الأمريكية تغيّر جذرياً سياستها بشأن الصراع مع إسرائيل وخرجت من القانون الدولي، وما سيحمله الغد في هذه المنطقة، هو الفوضى والتطرف وإراقة الدماء.

واوضح عريقات أن المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات والسفير الامريكي في اسرائيل ديفيد فريدمان اصبحا رؤساء الحملة الانتخابية لنتياهو.