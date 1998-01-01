قيادي في حزب الله يكشف عن هدف زيارة بومبيو إلى لبنان

بيروت / وكالات /

رأى القيادي في منظمة حزب الله اللبنانية، أن هدف زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في لبنان، هو "إنقاذ إسرائيل من أزمتها".

ووصف هاشم صفي الدين، الجمعة، تصريحات بومبيو بـ "المتفاخرة"، قائلا إنها "تعبّر عن تقاعس الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة".

وكان عميد الدبلوماسية الأميركية، قد اتهم في مؤتمر صحافي في بيروت الجمعة إيران، بـ "استخدام حزب الله، لخلق عدم استقرار في لبنان"، كما اتهم بومبيو الحزب بـ "زرع فتنة داخل الشعب اللبناني، وتشكيل خطر عليه، ونشر الدمار في المنطقة".

ويجري بومبيو جولة شرق أوسطية، افتتحها في الكويت، ومن ثم زار إسرائيل، وغادرها إلى لبنان. وأبلغ الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بومبيو، بأن بلاده "لن ترى الحكومة اللبنانية بمعزل عن حزب الله"، وأن إسرائيل "سترى بالحكومة اللبنانية، مسؤولة عن كل أمر يهددها من لبنان".

والتقى بومبيو في بيروت الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، الذين دافعوا عن حزب الله، رافضين وصفه بـ "الإرهابي". وقال وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل لبومبيو عقب لقائه به، إن "حزب الله هو طرف لبناني له قاعدة شعبية كبيرة".