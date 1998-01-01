"أنت التالية".. جاسيندا تتلقى تهديدات بالقتل!

وكالات

تلقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تهديدا بالقتل، بعد الإعجاب والإشادة الواسعة التي حظيت بها على مستوى العالم لتعاملها بشكل إنساني مع مجزرة المسجدين.

وتم إرسال تغريدة تحمل صورة سلاح إلى حساب جاسيندا إلى جانب نص كتب فيه بالانجليزية "أنتِ التالية"، ثم جرى نشر الصورة مرة ثانية في موقع "تويتر".

وظلت الصورة في الموقع لمدة 48 ساعة، ثم قامت منصة التواصل الاجتماعي بحذف الحساب الذي نشرها.

وأوضح متحدث باسم "تويتر" أن الموقع اتخذ إجراءات سريعة بعد تلقيه بلاغا بشأن التغريدة، وأوضح أن الحساب كان ينشط منذ مدة في الترويج لأفكار تدافع عن تفوق العرق الأبيض.

إلى ذلك، قامت الشرطة النيوزيلندية بفتح تحقيق بشأن التغريدتين، بالنظر إلى ما ورد فيهما من تهديد صريح لحياة رئيسة الوزراء، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وعاشت نيوزيلندا أصعب أسبوع في تاريخها بعد حادثة اقتحام مسلح أسترالي يوم الجمعة الماضي لمسجدين وإطلاقه النار على المصليين ليقتل 50 شخصا.