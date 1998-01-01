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بالفيديو.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر والاحتلال يحتفي

السبت 23 مارس 2019 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو.. عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر والاحتلال يحتفي


عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر، وأعلن عن فوز رياضي الجمباز الإسرائيلي أليكس شاتيلوف بميدالية ذهبية في كأس العالم في الدوحة.

وتحت عنوان "شاهدوا: النشيد الوطني الإسرائيلي في قطر"، غرد حساب تويتر الرسمي بالعربية لدولة إسرائيل مرفقا فيديو للحظة عزف النشيد الوطني الإسرائيلي وتتويج الفائز، ووصفه بأنه "إنجاز كبير للرياضة الإسرائيلية".

وفي الفيديو ظهر علم إسرائيل في المركز الأول بينما في المركز الثاني والثالث الفلبين وإسبانيا.

كما احتفى المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، بتشغيل النشيد الرسمي الإسرائيلي في قطر، ورفع العلم ضمن بطولة العالم لـ“الجومباز“.

وقال جندلمان من خلال تغريدة له على موقع ”تويتر“:“ لم تكن إسرائيل حاضرة في بطولة العالم للجمباز في دولة قطر فقط، لا بل تم عزف ما يسمّى ”النشيد الوطني“ الإسرائيلي ”هاتكفا“ في مراسم توزيع ميداليات البطولة“.

ووصف جندلمان عزف النشيد الإسرائيلي في الدوحة بـ“المشهد المؤثر للغاية“.

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