  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": الجولان المحتل سوري عربي والاعتراف بضمه باطل

السبت 23 مارس 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": الجولان المحتل سوري عربي والاعتراف بضمه باطل


رام الله / سما /

 اكدت وزارة الخارجية والمغتربين من جديد ان الجولان ارض سورية تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وأن قرار ضمه في العام 1981 باطل وغير شرعي وأن المواقف الأميركية والاسرائيلية الداعية للاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على الجوالان تتناقض مع القانون الدولي وتشكل انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 497.

وادانت الوزارة  بشدة، في بيان لها، اليوم السبت، تلك التصريحات الدعوات وتعتبرها امعانا أميركيا_اسرائيلياً في تكريس الاستعمار وعنجهية البلطجة والقوة، وامتداداً لمحاولات إدارة ترامب الانقلاب على مرتكزات النظام الدولي واختطافه والسيطرة عليه.

وطالبت الوزارة الدول كافة خاصة تلك التي تدعي الحرص على السلام واستقرار المنطقة رفع صوتها عالياً وتوحيد جهودها لوقف الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وسياساته، بصفته اعتداءً مباشراً على الحقوق الفلسطينية والعربية التي اقرتها الشرعية الدولية.

الأكثر قراءة اليوم

شهاب: لن يكون مسيرات عودة الجمعة المقبلة على حدود غزة

هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

الأخبار الرئيسية

وحدات الارباك الليلي تقرر تصاعد فعالياتها وتهدد :"اما كسر الحصار او رحيل سكان الغلاف

مهاتير

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

o

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

مسيرات العودة

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

مسيرات العودة

محدث: بالصور.. شهيدان واصابات بينها خطيرة واستهداف نقاط طبية شرق قطاع غزة