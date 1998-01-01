جمعية ايلياء للتنمية تنظم حملة "القدس بتعز علينا"

القدس المحتلة / سما /

نظمت جمعية ايلياء للتنمية في مدينة القدس (حملة القدس بتعز علينا) بزيارة لملجأ سيدة الالام بالقدس برأس العامود لمناسبة يوم الأم، ووزع متطوعو الجمعية الورود وبطاقات المعايدة على النساء في الملجأ وعلى العاملات فيه لمناسبة يوم الأم.

جاء ذلك بمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة فضل طهبوب، ورئيس الجمعية ايمن السعو ، كما قامت الجمعية بتوزبع الورد على النساء الفلسطينيات في باب العامود بالعاصمة القدس ، تعبيرا عن الافتخار والاعتزاز والاحترام للمرأة الصامدة في في مدينة القدس.

ودعا طهبوب لوضع استراتيجية وطنية للمسنين وبلورة مشروع قانون يرعى حقوق المسن الفلسطيني واعتماد نظام العجز والشيخوخة.

وتابع "نقدر عالياً الدور الذي تقوم به سيدة الالام، ولكن حجم المسؤولية يتطلب تكاتف جهود مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، في توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية لفئة المسنين، بما يضمن الحياة الكريمة والاستقلالية لهم."

ومن جانبه، قال سعو إن هذه اللفتة الانسانية تأتي تعبيراً وتقديراً من جمعية ايلياء للتنمية تجاه شعبنا، وتحديدا فئة المسنين، ووفاء لهم.

وأكد على أهمية الاهتمام بالمسن من خلال توفير بيوت لهم تحتوي على جميع الخدمات من الأجهزة والمعدات الخاصة بهم، وتوفير كافة البرامج التي تعمل على تكيفهم داخلها، وتوفير المراكز لهم وتجهيزها واقامة النوادي، والعمل على إعداد وتقديم البرامج التثقيفية لجميع أفراد المجتمع فيما يتعلق بمعاملة واحترام المسنين.