  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

السبت 23 مارس 2019 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)


وكالات

أقدم رئيس حزب دانماركي على حرق نسخ من القرآن الكريم.

وقام رئيس حزب "تشديد الاتجاه" الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، على حرق نسخ من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

وأفاد مراسل الأناضول، أن مسلمين في الدانمارك، أدوا صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

وأوضح أن القائمين على فعالية الصلاة حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة، إلا أن المجموعة اليمينية حاولت عرقلة الصلاة من خلال إحداث ضجيج بواسطة أبواق هوائية.

كما حاول رئيس حزب "تشديد الاتجاه"، المعادي للمسلمين والمهاجرين، راسموس بالودان، استفزاز المصلين من خلال حرق نسخ من القرآن الكريم.

ونفّذ بالودان، وأنصاره، عملهم الاستفزازي في مكان يبعد مسافة 100 متر عن الساحة التي أدى بها المسلمون صلاتهم، ولم تسمح لهم الشرطة بالاقتراب أكثر.

وأفاد مراسل الأناضول، أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري اليميني المتطرف، مارتن هنريكسن، حاول أيضا استفزاز المسلمين المتجمعين أمام البرلمان.

وأضاف أن هنريكسن، تجوّل في الساحة المخصصة للصلاة وتحرش لفظيا بالمجتمعين.

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة البرلمان، بيا كيرسجارد، عن معارضتها لأداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان.

والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه أكثر من 50 شخصا، في أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.

حرق-القران-780x405

الأكثر قراءة اليوم

اجماع في اسرائيل : القيام بعمليةٍ عسكريّةٍ لإسقاط حماس رغم الثمن الكبير الذي سيدفعه الاحتلال

شهاب: لن يكون مسيرات عودة الجمعة المقبلة على حدود غزة

إيقاف المطربة شيرين عن العمل بسبب ما قالته عن مصر

هنية: على المحتل أن يفهم الرسالة وإلا فإن القادم أصعب

الآلاف يقفون دقيقة صمت تضامنا مع ضحايا المسجدين في نيوزيلندا (صور+فيديو)

مجلس حقوق الإنسان يدين بأغلبية استخدام إسرائيل للقوة في احتجاجات غزة

الجولان.. والحبل السرّي بين الليرة التركية ولسان أردوغان

الأخبار الرئيسية

مهاتير

مهاتير محمد يشن هجوما حادا على إسرائيل ويصفها بـ "دولة لصوص"

o

تقرير إسرائيلي : مصر تعد جيشا كبيرا وجاهزة لأي حرب

مسيرات العودة

الاكثر عنفا منذ شهور... هكذا وصفت وسائل الاعلام العبرية مسيرات العودة اليوم

مسيرات العودة

محدث: بالصور.. شهيدان واصابات بينها خطيرة واستهداف نقاط طبية شرق قطاع غزة

حماس توجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال بشأن مليونية العودة وهذا مفادها...