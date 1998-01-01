رئيس حزب دانماركي يحرق نسخة من القرآن.. لهذا السبب (صورة)

وكالات

أقدم رئيس حزب دانماركي على حرق نسخ من القرآن الكريم.



وقام رئيس حزب "تشديد الاتجاه" الدنماركي (يميني متطرف)، راسموس بالودان، على حرق نسخ من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.



وأفاد مراسل الأناضول، أن مسلمين في الدانمارك، أدوا صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تنديدهم بمجزرة المسجدين في نيوزيلندا.



وأوضح أن القائمين على فعالية الصلاة حصلوا على التصاريح القانونية اللازمة، إلا أن المجموعة اليمينية حاولت عرقلة الصلاة من خلال إحداث ضجيج بواسطة أبواق هوائية.



كما حاول رئيس حزب "تشديد الاتجاه"، المعادي للمسلمين والمهاجرين، راسموس بالودان، استفزاز المصلين من خلال حرق نسخ من القرآن الكريم.



ونفّذ بالودان، وأنصاره، عملهم الاستفزازي في مكان يبعد مسافة 100 متر عن الساحة التي أدى بها المسلمون صلاتهم، ولم تسمح لهم الشرطة بالاقتراب أكثر.



وأفاد مراسل الأناضول، أن النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري اليميني المتطرف، مارتن هنريكسن، حاول أيضا استفزاز المسلمين المتجمعين أمام البرلمان.



وأضاف أن هنريكسن، تجوّل في الساحة المخصصة للصلاة وتحرش لفظيا بالمجتمعين.



وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة البرلمان، بيا كيرسجارد، عن معارضتها لأداء صلاة الجمعة أمام مبنى البرلمان.



والجمعة الماضية، استهدف هجوم دموي مسجدين بـ"كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه أكثر من 50 شخصا، في أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون.