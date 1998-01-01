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مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل بالحجارة

السبت 23 مارس 2019 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق الخليل بالحجارة


رام الله / سما /

هاجم مستوطنون مدججون بالسلاح وبحماية جنود الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم السبت، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراض محتلة شرق مدينة الخليل.

وافادت مصادر محلية بأن مجموعة من مستوطني "كريات اربع" الجاثمة عنوة على اراضي المواطنين وممتلكاتهم، رشقوا منازل المواطنين ومركباتهم في واد الحصين بالحجارة، ما تسبب بحالة من الرعب لدى أطفال، وتحطيم زجاج مركبة في المكان.

وتقع  منطقة واد الحصين  بجوار المستوطنة المذكورة وبجوار عمارة استولى عليها المستوطنون في حي الراس، وبمحاذاة الطريق التي يسلكها المستوطنون اثناء توجههم الى الحرم الابراهيمي، وتتعرض هذه المنطقة بشكل متكرر لاعتداءات المستوطنين، خصوصاً في فترة الأعياد وأيام السبت.

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