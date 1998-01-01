الاذاعة العبرية : إسرائيل "فوجئت" من اعتراف ترامب الجولان

القدس المحتلة / سما /

أفادت الإذاعة العبرية الجمعة، بأن إسرائيل فوجئت من موعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن مرتفعات الجولان، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين توقّعوا أن يأتي ذلك الأسبوع المقبل، خلال زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى الولايات المتحدة.

و قال مسؤول إسرائيلي لـموقع "ماككلاتشي دي سي" الأميركي، "لقد فوجئنا جميعًا بالتغريدة"، وأضاف "كنا نضغط لتحقيق ذلك منذ فترة طويلة، كانت هنالك تلميحات بخصوص قرار ترامب، لكننا لم نبلغ به مسبقًا".

وينوي ترامب ينوي التوقيع على مرسوم رئاسي رسمي الأسبوع المقبل، يقضي باعتراف واشنطن بالجولان، كجزء لا يتجزأ من الأراضي الإسرائيلية. وأثارت نية ترامب الاعتراف بالجولان، استياء العديد من الدول، خصوصا الأوروبية منها.

واحتلت إسرائيل هذه المرتفعات الاستراتيجية في العام 1967، ومن ثم اعتبرتها جزءا لا يتجزأ منها في العام 1981.

كما ذكر مراسل صحيفة "ماككلاتشي دي سي" في البيت الأبيض، مايكل ويلنر، أن تغريدة ترامب فاجأت عددًا من أعضاء طاقم خطّته لتسوية القضيّة الفلسطينية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، ومسؤولي الخارجيّة الأميركيّة، وحتى أنه فاجأ المسؤولين الإسرائيليين.

وذكر ويلنر إن الدبلوماسيين الأميركيين اعتقدوا أن الاعتراف بـ"السيادة الإسرائيليّة" على الجولان سيكون في صلب مباحثات نتنياهو وترامب الأسبوع المقبل، "لكنهم لم يكونوا جاهزين لأيّة قرارات خلال الأسبوع الجاري".

وأردف، نقلًا عن مسؤولين أميركيين، أنه لم يتم الشروع في مراجعة السياسة السابقة تجاه الجولان رسميًا أو من قبل لجان تنفيذيّة، وهي إجراءات روتينيّة تسبق الإعلان عن القرارات الأميركية الرسميّة. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار ترامب، بحسب ويلنر، غيّب الدبلوماسيين المسؤولين عن تطبيقه.