سرايا القدس تهدد : دماء الشهداء لن تذهب هدرا

غزة /سما/

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أحد مجاهديها الأبطال الذي استشهد في مواجهات مسيرة العودة شرق مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد المجاهد "جهاد منير حرارة" (23 عاماً)، من سكان حي الشجاعية، ارتقى إلى العلا شهيداً– بإذن الله تعالى مساء اليوم الجمعة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22/3/2019م، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار؛ جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه الذين يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأكدت سرايا القدس على أن دماء الشهداء لن تذهب هدراً، معاهدةً الله تبارك وتعالى وشعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

وإليكم نص البيان:

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف المجاهد جهاد حرارة الذي استشهد في مواجهات مسيرة العودة شرق غزة

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها المجاهد:

"جهاد منير خالد حرارة"

" 23 عاماً "، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء غزة

الذي ارتقى إلى العلا شهيداً – بإذن الله تعالى – مساء اليوم الجمعة 15 رجب 1440 هـ الموافق 22/3/2019م، أثناء مشاركته في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار؛ جنباً إلى جنب مع أبناء شعبه الذين يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشهدون بدمائهم الزكية الطاهرة على ثبات شعبنا وإصراره وعزمه على استمرار الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل شبر من أرض فلسطين.

إننا في سرايا القدس إذ ننعى شهيدنا المجاهد، لنؤكد على أن أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً بإذن الله، ونعاهد الله تبارك وتعالى ثم نعاهد شعبنا وأمتنا بالحفاظ على مسيرة الجهاد والشهادة، والمضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجمعة 15 رجب 1440 هـ

الموافق 2019/3/22م