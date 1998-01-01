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ميدالية ذهبية لـ"إسرائيل" في مسابقة دولية في قطر

الجمعة 22 مارس 2019 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميدالية ذهبية لـ"إسرائيل" في مسابقة دولية في قطر


الدوحة /سما/

حاز إلكس شتيلوف لاعب الجمباز الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على ميدالية ذهبية في تمرين الأرض، في مسابقة كأس العام في العاصمة القطرية الدوحة. 

وهنأت وزيرة الثقافة والرياضية الإسرائيلية ميري ريغيف، شتيلوف، وذكرت أنه "فاز بميدالية ذهبية في عيد ميلاده الـ 32، بفضل تمرين شبه كامل".

وأضافت ريغيف التي تنتمي لحزب "الليكود" اليميني الحاكم، "إنه فخر عظيم أن يُرفرف علم إسرائيل، في منشآت رياضية في الدول العربية". 

وتستضيف الدول العربية خصوصا في الخليج، العديد من المُسابقات الدولية التي يُشارك، بل يحقق بها رياضيون إسرائيليون، نتائج طيبة.

كما تُثير استضافة هذه الدول الرياضيين الإسرائيليين، غضبا لدى الفلسطينيين، الذين يصفون ذلك بـ "التطبيع الرياضي". 

ورافقت ريغيف، مُنتخب اسرائيل الذي شارك قبل أشهر، في بطولة دولية في أبوظبي. وفي الماضي، كان يُحرم الفريق الإسرائيلي من إبراز "رموزه الوطنية"، وكان يلعب تحت علم اتحادات الرياضة الدُولية. 

وأثمر الضغط الإسرائيلي في هذا الاتجاه، عن إبراز الرموز الإسرائيلية، كالعلم وعزف النشيد الوطني، حينما يفوز رياضي إسرائيلي في تلك البطولات. 

يشار الى  إندونيسيا رفضت قبل أشهر، استقبال رياضيين إسرائيليين للمشاركة في بطولة دولية مُقامة على أراضيها، لتحرمها المُنظمة الدولية من شرف استضافة البطولة. 

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