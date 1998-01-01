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عضو بالكنيست: سكان غلاف غزة فقدوا الأمن ونتنياهو لا يبالي الا بنقل الأموال لحماس

الجمعة 22 مارس 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو بالكنيست: سكان غلاف غزة فقدوا الأمن ونتنياهو لا يبالي الا بنقل الأموال لحماس


غزة / سما /

تابعت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، الأجواء في مستوطنات غلاف غزة، في ظل إطلاق عشرات البالونات الحارقة والمتفجرة منذ ساعات الصباح من قطاع غزة باتجاه الغلاف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، إن مجسما لطائرة كبيرة محمل بقنابل وعبوات انبوبية، أطلق مع بالونات من قطاع غزة وسقط في أشكول، فيما تم استدعاء طواقم المتفجرات في المكان للتعامل معه.

فيما اوضح موقع "ريشت كان العبري"، أن عشرات البالونات المفخخة تم إطلاقها اليوم من قطاع غزة على دفعات متفرقة بالقرب من معبر كارني.

وذكر صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، أن إحدى البالونات المتفجرة أطلق من غزة صباح اليوم، وانفجر في باحة أحد المنازل في أشكول دون وقوع إصابات.

وبحسب م موقع حدشوت 24 العبري، حريق اندلع ظهر اليوم في كيبوتس بئيري بفعل بالونات حالرقة أطلقت من غزة.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، نقلا عن حاييم يلين عضو الكنيست الاسرائيلي قوله: "إن بالون مفخخ انفجر الليلة الماضية بالقرب من منزلي في أشكول، انفجاره هز المنطقة والمنازل، سكان غلاف غزة فقدوا الأمن، ونتنياهو لا يبالي ويهتم فقط بنقل الأموال لحماس".

#سكان الغلاف #مستوطنات غلاف غزة #نتنياهو #الكنيست #حماس

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